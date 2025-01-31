Внутри сирийской тюрьмы Седная: рассказы выживших

Побывать там, где страдали и умирали тысячи людей... Тюрьма Седная в Сирии стала символом жестокости и террора. Бывшие заключенные делятся своими историями о пытках и массовых казнях. Мы расскажем, что скрывается за этими стенами. 📽️ Смотрите полный репортаж на нашем канале по ссылке - https://youtu.be/G-PYnClyOZs или кликните на текст над названием видео.