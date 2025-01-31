31 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Внутри сирийской тюрьмы Седная: рассказы выживших
Побывать там, где страдали и умирали тысячи людей... Тюрьма Седная в Сирии стала символом жестокости и террора. Бывшие заключенные делятся своими историями о пытках и массовых казнях. Мы расскажем, что скрывается за этими стенами. 📽️ Смотрите полный репортаж на нашем канале по ссылке - https://youtu.be/G-PYnClyOZs или кликните на текст над названием видео.
TRT на русском посетил печально известную сирийскую тюрьму Седная / Others
Истории