31 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Крупнейшая авиакатастрофа в США за 25 лет: погибли 67 человек
Президент США Дональд Трамп заявил, что к авиакатастрофе в Вашингтоне могла привести политика «разнообразия и инклюзивности». Напомним, пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk во время посадки 29 января. В настоящее время из реки извлечено более 40 тел. По крайней мере 14 человек все еще числятся пропавшими без вести.
Крупнейшая авиакатастрофа в США за 25 лет: погибли 67 человек / Others
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