Крупнейшая авиакатастрофа в США за 25 лет: погибли 67 человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что к авиакатастрофе в Вашингтоне могла привести политика «разнообразия и инклюзивности». Напомним, пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk во время посадки 29 января. В настоящее время из реки извлечено более 40 тел. По крайней мере 14 человек все еще числятся пропавшими без вести.