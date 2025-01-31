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Израиль покинул КПП «Рафах»
Израильские военные ушли из пограничного перехода между Газой и Египтом. Они оккупировали его в течение 9 месяцев, отрезав палестинский эксклав от внешнего мира
Израиль покинул КПП «Рафах»
Фото: Reuters / Others
31 января 2025 г.

Израильская армия вышла из пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом, передав его под контроль международной миссии ЕС. Это решение выполнено в соответствии с условиями перемирия, вступившего в силу 19 января.

Согласно Армейскому радио Израиля, военные передислоцировались вдоль границы с Египтом, а Палестинская администрация будет управлять переходом со своей стороны, штампуя разрешения для жителей Газы. Также сообщается, что ежедневно 50 раненых палестинцев будут допущены к поездке, а также три сопровождающих каждого раненого, что в общей сложности составит 200 человек в день.

Европейский Союз в пятницу официально открыл свою миссию по контролю за переходом, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас. По данным Минздрава Палестины, первые группы раненых начнут эвакуацию в субботу при поддержке ВОЗ.

Израильские военные заняли палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта 7 мая 2024 года. С тех пор этот пограничный переход оставался закрытым для перемещений.

Ожидается, что перемирие, достигнутое к 19 января при поддержке Египта, Катара и США, продлится 42 дня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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