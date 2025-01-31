Трамп отправляет мигрантов в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп объявил о новой мере в отношении нелегальных мигрантов с криминальным прошлым — их будут отправлять на военную базу Гуантанамо. По словам представителей администрации, речь идет о лицах, которые, по мнению Белого дома, представляют угрозу безопасности страны. Военная база в Гуантанамо на Кубе известна как место содержания опасных преступников и террористов. Решение Трампа вызвало бурные протесты как в США, так и за рубежом. Правозащитники напоминают о нарушениях прав человека в этом месте, в том числе о пытках и бесконечных задержаниях без суда. Официальные лица заявляют, что мера направлена исключительно против «особо опасных лиц», но активисты опасаются, что это может стать прецедентом для массовых депортаций и незаконных задержаний. Тем временем международные организации требуют полного закрытия базы Гуантанамо, которую они считают символом нарушений прав человека. Что означает это решение для мигрантов и почему база Гуантанамо снова оказалась в центре мировых новостей — разбираемся в этом видео.