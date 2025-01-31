Боевые действия Израиля в Газе обошлись стране в $42 млрд, а суточные расходы составляют в среднем $83,8 млн. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на экономического советника армии Гиля Пинхаса. Основной статьей расходов значится финансирование армии резервистов, на что было направлено $12,5 млрд. Кроме того, по данным издания, одна ночь обороны против ракетного удара Ирана при поддержке международной коалиции обошлась Тель-Авиву в $279 млн.

Примерно такие же суммы оглашались ранее, но в другом контексте — когда речь шла о примерной стоимости восстановления почти полностью разрушенного в результате израильской агрессии эксклава. Программа развития ООН (ПРООН) еще в мае оценила необходимые затраты в $30–40 млрд, отмечая беспрецедентные масштабы разрушений. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани примерно тогда же заявил, что восстановление может занять около 15 лет и потребовать $40–50 млрд.

При этом общий экономический ущерб Израиля от войны в Газе достиг примерно $67,6 млрд к концу 2024 года, о чем в начале января написала израильская деловая газета Calcalist. По данным издания, цифра отражает оценки Банка Израиля и включает прямые военные расходы, расходы на гражданское население и потери доходов, но при этом еще и не полный объем финансовых последствий.