Массовое захоронение в Сирии показывает жестокость режима Асада

Сирийские силы гражданской обороны эксгумировали останки 26 человек из двух подвалов в пригороде Дамаска. Жертвами оказались мужчины, женщины и дети, на чьих телах обнаружены следы огнестрельных ранений, ожогов и пыток. Эта находка стала очередным доказательством преступлений режима Башара Асада. Многие из погибших числились пропавшими без вести с момента начала гражданской войны в Сирии. По данным международных правозащитных организаций, тысячи людей были насильно задержаны и погибли в заключении. Родственники жертв собрались на месте захоронения в надежде идентифицировать своих близких. Некоторые из них уже более десяти лет ищут своих родных, задержанных службами безопасности режима. Международное сообщество призывает к справедливому расследованию, а представители ООН называют произошедшее одним из крупнейших гуманитарных кризисов в современной истории. Герои этого видео расскажут о массовом захоронении, его истории и свидетельствах жестоких преступлений, которые долгие годы скрывались от глаз мирового сообщества.