Медицинский самолет разбился в Филадельфии

Медицинский самолет потерпел крушение в Филадельфии через 30 секунд после взлета. Огненный шар взметнул в ночное небо, поджигая окрестные дома. На борту находились четыре члена экипажа, юная пациентка — девочка, возвращавшаяся в Мексику после лечения от опасной для жизни болезни, — и ее мать, сообщили в компании, которой принадлежал самолет. Шесть человек, находившихся на земле во время крушения, были госпитализированы. Спасатели продолжают поисковые работы на обширной территории. Официальных данных о числе погибших пока нет #Крушение #Авиакатастрофа #Филадельфия #МедицинскийСамолет #ЧрезвычайнаяСитуация #СпасательнаяОперация #НовостиСША #ВоздушныйТранспорт #Трагедия #Авиабезопасность