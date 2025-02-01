ХАМАС освободил еще трех израильских заложников

ХАМАС передал двух израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнусе в рамках соглашения о прекращении огня в Газе. Последним бойцы ХАМАС освободили еще одного заложника с американским гражданством. В ответ на это Израиль обязался выпустить из тюрем 183 палестинских заключенных #ХАМАС #Израиль #Палестина #Заложники #ОбменЗаложниками #КрасныйКрест #Газа #Перемирие #Конфликт