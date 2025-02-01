ПОЛИТИКА
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Как близкие Мохаммеда Дейфа узнали о его гибели
Члены семьи Мохаммеда Дейфа, главы бригад «Аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС, делятся своими эмоциями и воспоминаниями о моменте, когда они узнали о его гибели. Они рассказывают о нем как о любящем отце, скромном лидере и символе палестинского сопротивления, который оставил глубокий след в сердцах тех, кто его знал. #МохаммедДейф #ПалестинскоеСопротивление #ГибельЛидера #ХАМАС #Семья #Героизм #СимволСопротивления #СилаДуха #Палестина
пао / Others
1 февраля 2025 г.
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