Израильские военные должны были покинуть населенный пункт Айтарун на юге Ливана, но вместо этого подожгли жилые дома, нарушив режим прекращения огня. По данным ливанских СМИ, армия Израиля подожгла жилые дома в районе Харика.

Согласно соглашению о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, израильские войска обязаны были покинуть юг Ливана в течение 60 дней. Однако Израиль заявил, что ливанская армия «не полностью разместилась» в регионе, и продлил срок оккупации до 18 февраля.

Ливанская армия уже десять дней не может войти в Айтарун, так как израильские силы перекрыли дороги военной техникой. Сейчас ведутся работы по разблокировке путей и обеспечению безопасности. До полного вывода войск гражданским лицам запрещено возвращаться в населенный пункт.

Ранее израильская армия заявила, что нанесла авиаудары по военным объектам движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Кроме того, атаке подверглись «объекты инфраструктуры на сирийско-ливанской границе, используемые для контрабанды оружия», говорится в сообщении израильских военных.

Обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

По данным Минздрава Ливана, с 26 января в результате атак израильских военных погибли 28 человек, 216 получили ранения.