ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль сжигает дома в Ливане
Израильские военные нарушили режим прекращения огня, устроив поджоги в населенном пункте Айтарун на юге Ливана
Израиль сжигает дома в Ливане
Ливан / Фото: Reuters
1 февраля 2025 г.

Израильские военные должны были покинуть населенный пункт Айтарун на юге Ливана, но вместо этого подожгли жилые дома, нарушив режим прекращения огня. По данным ливанских СМИ, армия Израиля подожгла жилые дома в районе Харика.

Согласно соглашению о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, израильские войска обязаны были покинуть юг Ливана в течение 60 дней. Однако Израиль заявил, что ливанская армия «не полностью разместилась» в регионе, и продлил срок оккупации до 18 февраля.

Ливанская армия уже десять дней не может войти в Айтарун, так как израильские силы перекрыли дороги военной техникой. Сейчас ведутся работы по разблокировке путей и обеспечению безопасности. До полного вывода войск гражданским лицам запрещено возвращаться в населенный пункт.

Ранее израильская армия заявила, что нанесла авиаудары по военным объектам движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Кроме того, атаке подверглись «объекты инфраструктуры на сирийско-ливанской границе, используемые для контрабанды оружия», говорится в сообщении израильских военных.

Обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

По данным Минздрава Ливана, с 26 января в результате атак израильских военных погибли 28 человек, 216 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us