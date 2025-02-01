Один из руководителей ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что постоянные заявления США о переселении палестинцев из Газы подтверждают их «настойчивое соучастие в преступлениях Израиля».

«Проекты по насильственному переселению палестинцев из Газы – нелепы и не имеют никакой ценности. Оккупационный Израиль не смог добиться этого силой и не сможет достичь своих целей политическими манипуляциями», — заявил он.

По его словам, упорство Вашингтона в этих планах приведет к «еще большему хаосу и напряженности», а сам факт обсуждения переселения подтверждает участие США в израильских преступлениях в Газе.

Ранее Дональд Трамп призвал Иорданию, Египет и другие арабские страны принять палестинских беженцев и построить для них специальные жилые комплексы.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию. Против нее выступили Иордания, Египет, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и ООН.

Несмотря на критику, Трамп повторил свою позицию и выразил уверенность, что Египет и Иордания готовы принять палестинцев, покинувших Газу.

«Они сделают это. Они сделают это. Они это сделают, окей? Мы для них много делаем, и они это сделают», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном давлении на Каир и Амман для принятия его плана.

Предложение Трампа прозвучало после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 19 января, приостановившего военные действия Израиля, в результате которых, по данным органов здравоохранения Газы, погибло более 47,400 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети.