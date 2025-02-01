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Удар по жилому дому в Полтаве
В результате удара российской ракеты по пятиэтажному дому в Полтаве погибли семь человек, ранены 14, среди них трое детей
Удар по жилому дому в Полтаве
Фото: ГСЧС Украины / Others
1 февраля 2025 г.

В Полтаве в результате попадания российской ракеты в пятиэтажный жилой дом погибли семь человек, сообщила ГСЧС Украины.

Еще 14 человек получили ранения, среди них трое детей. Из разрушенного здания спасены 22 человека. Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены кинологи с поисковыми собаками.

Российские войска вечером 31 января и утром 1 февраля нанесли ракетные и дроновые удары по нескольким регионам Украины, в том числе по Полтаве, Харькову и Запорожью.

По данным Воздушных сил Украины, войска РФ выпустили несколько десятков ракет и более 120 дронов, всего зафиксировано 165 воздушных целей.

Украинская ПВО сбила почти все дроны, часть ракет также была уничтожена или не достигла целей, однако были и попадания. Подробности украинское командование не раскрыло.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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