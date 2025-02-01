Госдепартамент США объявил о возвращении Реестра ограничений Кубы, запрещающего сделки с компаниями, связанными с кубинскими властями и силовыми структурами.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что цель этих мер — лишить «ресурсов ветви кубинского режима, которые угнетают народ и контролируют экономику». В обновленный список добавлена компания Orbit, S.A., связанная с кубинскими военными.

Рубио подчеркнул, что США будут добиваться ответственности Гаваны за «угнетение народа и злонамеренное вмешательство в мировые дела».

В первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп вновь включил Кубу в список государств-спонсоров терроризма, отменив решение администрации Джо Байдена. Ранее Куба была исключена из этого списка при Бараке Обаме, но Трамп в 2021 году вернул статус, который Байден затем снова отменил.

Решение Байдена подверглось жесткой критике. Сенатор Тед Круз, член Комитета по международным отношениям, назвал это «потворством кубинскому режиму» и ударом по безопасности США.

29 января Рубио потребовал восстановить закон LIBERTAD, известный как закон Хелмса-Бертона, который вводит санкции против компаний, использующих экспроприированную у американцев собственность.

Кроме того, Трамп приказал отправить 30 тыс. нелегальных иммигрантов, совершивших преступления в США, в тюрьму Гуантанамо. Это решение стало частью его первого подписанного закона — акта имени Лэйкен Райли.