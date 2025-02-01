Израильские военные нанесли авиаудар по военному автомобилю нового правительства Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

По данным местных источников, израильские беспилотники выпустили ракеты по автомобилю в деревне Сувейса на юго-западе страны.

Так как транспорт находился рядом с жилыми кварталами, атака вызвала панику среди мирных жителей. После удара в небе над регионом замечена активность израильской авиации.

Очевидец, местный житель Шади Зейд, сообщил «Анадолу», что во время атаки находился во дворе своего дома.

«Я услышал несколько мощных взрывов. Когда прибыл на место, увидел, что ракеты упали рядом с военным автомобилем. Мы призываем международное сообщество немедленно остановить такие атаки, ведь рядом находятся школы и жилые дома», — заявил он.

После падения режима Асада 8 декабря израильская армия активизировала удары по Сирии, уничтожая оставшуюся инфраструктуру бывшей власти и расширяя зону оккупации Голанских высот.

Продвигаясь вглубь буферной зоны, израильские военные подошли на 20 км к Дамаску.

Голанские высоты остаются под израильской оккупацией с 1967 года. В 1974 году было подписано соглашение о разъединении сил, определившее границы буферной зоны.