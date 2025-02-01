США рассматривают влияние Китая в зоне Панамского канала как угрозу национальной безопасности. Об этом заявил спецпосланник Вашингтона Маурисио Клавер-Кароне, ранее назначенный на пост президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, китайские компании и структуры укрепляют позиции в регионе, контролируя порты, логистику и телекоммуникации. Клавер-Кароне подчеркнул, что этот вопрос касается не только безопасности США, но и Панамы, а также всего Западного полушария.

Он возложил ответственность за рост влияния КНР на предыдущие правительства Панамы, заявив, что президенту Хосе Раулю Мулино придется решить эту проблему.

Заявления прозвучали перед началом турне госсекретаря Марко Рубио по Центральной Америке, которое начнется с визита в Панаму. Поездка проходит на фоне жестких мер новой администрации по миграционному и пограничному контролю.

Ранее Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США, если Панама не снизит пошлины на проход американских судов. Он также обвинил власти страны в передаче эксплуатации канала Китаю, что Панама категорически отрицает.

Панамское правительство уже обратилось в Совет Безопасности ООН из-за угроз Трампа.

Рубио, комментируя ситуацию, заявил, что Китай может в случае конфликта потребовать перекрытия канала и у него нет сомнений, что у Пекина есть соответствующий план.