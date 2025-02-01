ПОЛИТИКА
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Турция поддержала образование в Албании
Турецкое агентство TİKA открыло химико-биологическую и языковую лаборатории в Конисполе на юге Албании
Турция поддержала образование в Албании
Лицей «Bido Sejko» / Фото: AA
1 февраля 2025 г.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оборудовало две новые лаборатории в лицее «Bido Sejko» в албанском городе Конисполь.

На церемонии открытия присутствовали посол Турции в Тиране Тайяр Каган Атай, глава муниципалитета Конисполя Эргест Дуле, координатор TİKA Мустафа Ата, а также представители администрации, преподаватели и учащиеся лицея.

Посол Турции поблагодарил руководство города и лицея за сотрудничество и отметил значимость проекта для развития образования в Албании. Глава муниципалитета Эргест Дуле выразил признательность TİKA за вклад в улучшение условий обучения.

В честь открытия учащиеся прочитали стихи на турецком и албанском, исполнили национальные песни и представили танцевальные номера.

TİKA оснастила лицей химико-биологической лабораторией и лабораторией иностранных языков, открыв новые возможности для обучения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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