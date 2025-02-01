Забудет и переключится на что-то другое

Власти Дании призвали ЕС и НАТО игнорировать угрозы американского президента Дональда Трампа, связанные с желанием добиться контроля над Гренландией — автономной территорией, которая входит в состав датского королевства. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен совершила срочное турне по европейским столицам. Она встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Париже провела переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а в Брюсселе — с генсеком НАТО Марком Рютте.

Главной темой ее визита стало «европейское единство».

Как пишут западные СМИ, Копенгаген согласовал с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом стратегию, в соответствии с которой обсуждение темы Гренландии сводится к минимуму. На Западе уверены, что «сдержанность — самый безопасный вариант взаимодействия» с новым американским лидером, и он впоследствии переключит свое внимание на что-то другое.

В Копенгагене и Брюсселе надеются, что заявления Трампа о захвате острова объясняются его желанием усилить влияние на Гренландию, значение которой выросло в связи со стремлением Москвы и Пекина увеличить свое присутствие в Арктике.

В Евросоюзе выражают обеспокоенность тем, что не в состоянии дать президенту США достойный ответ, а также тем, что у них нет альтернативного подхода. При этом, как дала понять на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, Брюссель старается, с одной стороны, поддержать Копенгаген, с другой — не испортить отношения с США.

Заполучить Гренландию любой ценой

Датские власти, хотя и призывают ЕС не обращать внимание на заявления американского лидера, сами относятся к ним довольно серьезно. Особенно после напряженного телефонного разговора премьер-министра Метте Фредериксен с Дональдом Трампом, когда глава датского правительства заявила, что Гренландия не продается, предложив при этом расширить сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых и в военной области. В настоящее время у США на острове находится одна военно-космическая база Питуффик.

Президент США отреагировал на ее слова «конфронтационно и агрессивно». Он намекнул, что отказ он не принимает и, если датские власти не позволят острову перейти под контроль США, «это будет очень недружественный акт». Как утверждает американский лидер, делается это «для защиты свободного мира».

Трамп обращался к датским властям с предложением о покупке Гренландии еще во время своего первого президентского срока, но тогда получил отказ. Вскоре после победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее, утверждая, что это «абсолютно необходимо для национальной безопасности США». От просьб он перешел к угрозам, отметив, что не исключает военного или экономического давления для получения контроля над островом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде считает, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. Власти острова отвечают за большинство внутренних дел, включая здравоохранение, образование, разработку природных ресурсов и т.д. Датское правительство несет ответственность за решение вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Дания вступила в НАТО в 1949 году, через два года после этого Копенгаген и Вашингтон заключили соглашение, в соответствии с которым Дания и США осуществляют совместную оборону Гренландии.

В датском парламенте слова Трампа о присоединении Гренландии расценивают как «удар под дых» после долгих лет сотрудничества в рамках Североатлантического альянса, а также участия вооруженных сил Дании в американских миссиях в Ираке и Афганистане.

В последние годы автономия острова в вопросе обороны растет, его власти обнародовали Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на ближайшие десять лет под заголовком «Гренландия в мире — ничего о нас без нас».

На фоне этого Дания решила укреплять безопасность в Арктическом регионе, заключив соглашение с властями Гренландии и Фарерских островов, в соответствии с которым предполагается закупка трех кораблей с ледовой защитой, беспилотников дальнего радиуса и спутников для улучшения наблюдения в регионе.

Меньше обращать внимания друг на друга

Очевидно, что страны ЕС определились с тем, какой стратегии им стоит придерживаться в отношениях с новым президентом США. Она заключается в том, что не стоит слишком сильно бояться американского лидера: требует ли он от Дании территориальных уступок или грозит европейцам новой тарифной войной. Надо смотреть не на его заявления, а на действия.

Ведь никаких шагов, направленных на переход Гренландии под контроль США, он пока не предпринял, никаких указов не подписывал. Для того, чтобы присоединить какую-либо территорию, ему нужно заручиться поддержкой Демократической партии, а она выступает категорически против попыток испортить отношения с европейскими союзниками.

Как пишут западные СМИ со ссылкой на четырех чиновников в Брюсселе, в ЕС и НАТО решили «взять обет молчания» в ответ на любые заявления Дональда Трампа по Гренландии. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, он не верит в возможность вторжения США на остров.

В свою очередь Дональд Трамп, как сообщают американские издания, также определился со своей стратегией в отношении ЕС. Он считает, что надо меньше обращать внимания на руководство Евросоюза — Евросовет и Еврокомиссию. Он уверен, что необходимо выстраивать двусторонние контакты с лидерами стран ЕС. Наличие этого подхода, в частности, подтвердила инаугурация нынешнего президента — он не пригласил на нее ни одного из руководителей Европейского союза.

Вероятно, политическая напряженность между Вашингтоном и Брюсселем сохранится. Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп продолжит свою линию на большую вовлеченность союзников в обеспечение собственной обороны, которую проводил во время своего первого президентского срока. В частности, он призывает страны Североатлантического альянса повысить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП.

Действия Трампа лишь усиливают напряженность в отношениях с союзниками в ЕС и подталкивают их искать путь обретения стратегической автономии. Однако это маловероятно в ближайшей перспективе.