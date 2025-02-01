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Вашингтон склоняет Киев к выборам
Вашингтон обсуждает возможность проведения выборов в Украине во время перемирия, считая это шагом к долгосрочному мирному соглашению
Вашингтон склоняет Киев к выборам
Украина / Фото: Reuters
1 февраля 2025 г.

Специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Киеву следует провести парламентские и президентские выборы, несмотря на войну.

«Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, что это полезно для демократии. В этом прелесть прочной демократии — у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться», — цитирует Келлога Reuters.

По данным агентства, Белый дом обсуждает возможность выборов в Украине во время предполагаемого перемирия с Россией, которое администрация Дональда Трампа надеется заключить в ближайшие месяцы. Если голосование состоится, его победитель возьмет на себя ответственность за дальнейшие мирные переговоры.

Формального предложения Киеву пока не поступало, и реакция украинских властей остается неизвестной. Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что выборы во время войны невозможны.

Согласно украинскому законодательству, военное положение приостанавливает проведение любых выборов, включая президентские и парламентские. Из-за этого в 2023 году не состоялись выборы в Верховную Раду, а в 2024 году отменены президентские выборы.

Российские власти используют этот факт, заявляя о «нелегитимности» Зеленского. В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский «не имеет права ничего подписывать». В ответ президент Украины заявил, что Путин боится переговоров и намеренно затягивает войну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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