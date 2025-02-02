ПОЛИТИКА
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В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли дороги и мосты
Протестующие перекрыли улицы и мосты в сербском Нови-Саде спустя три месяца после смертельного обрушения на железнодорожном вокзале. 1 ноября 2024 года крыша главного местного железнодорожного вокзала обрушилась на переполненный людьми перрон, убив 15 человек. Общественный гнев в связи с этим инцидентом привел к массовым протестам по всей стране. Многие обвиняют в трагедии коррупцию и недостаточный контроль за строительными проектами со стороны чиновников. #Сербия #НовиСад #протест #протестующие #обрушение #вокзал #жертвы
В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли дороги и мосты / Others
2 февраля 2025 г.
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