В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли дороги и мосты

Протестующие перекрыли улицы и мосты в сербском Нови-Саде спустя три месяца после смертельного обрушения на железнодорожном вокзале. 1 ноября 2024 года крыша главного местного железнодорожного вокзала обрушилась на переполненный людьми перрон, убив 15 человек. Общественный гнев в связи с этим инцидентом привел к массовым протестам по всей стране. Многие обвиняют в трагедии коррупцию и недостаточный контроль за строительными проектами со стороны чиновников. #Сербия #НовиСад #протест #протестующие #обрушение #вокзал #жертвы