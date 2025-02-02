Израильско-американский заложник благодарен «Бригадам Аль-Кассам»

Кит Сигел, израильско-американский заложник, поблагодарил «Бригады Аль-Кассам» на кадрах, показывающих процесс передачи заложников. 1 февраля ХАМАС освободил троих израильтян, а Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключённых. 150 из них отправились в сектор Газа, 32 — на Западный берег реки Иордан. Ещё один заключённый — гражданин Египта — будет выслан в Египет. 14 человек из числа освобождённых отбывали пожизненное заключение. #Газа #Джебалия #Палестина #обмен #заключенные #ХАМАС #Израиль