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Израильско-американский заложник благодарен «Бригадам Аль-Кассам»
Кит Сигел, израильско-американский заложник, поблагодарил «Бригады Аль-Кассам» на кадрах, показывающих процесс передачи заложников. 1 февраля ХАМАС освободил троих израильтян, а Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключённых. 150 из них отправились в сектор Газа, 32 — на Западный берег реки Иордан. Ещё один заключённый — гражданин Египта — будет выслан в Египет. 14 человек из числа освобождённых отбывали пожизненное заключение. #Газа #Джебалия #Палестина #обмен #заключенные #ХАМАС #Израиль
Израильско-американский заложник благодарен «Бригадам Аль-Кассам» / Others
2 февраля 2025 г.
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