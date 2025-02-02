ПОЛИТИКА
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«Семья — основа общества, и мы будем ее защищать»
Президент Турции выступил на съезде женского крыла «Партии справедливости и развития» в Стамбуле, где подтвердил приверженность страны защите традиционных ценностей и пообещал поддержку многодетных семей
«Семья — основа общества, и мы будем ее защищать»
Фото: AA / Others
2 февраля 2025 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на съезде женского крыла «Партии справедливости и развития» в Стамбуле заявил, что защита традиционных ценностей и укрепление института семьи станут приоритетами страны в 2025 году.

«Мы объявляем этот год Годом семьи. Снижение рождаемости, рост разводов, попытки разрушить семейные устои — это вызовы, на которые мы обязаны ответить», — сказал президент Эрдоган.

По его словам, государство продолжит поддержку многодетных семей и реализацию социальных программ, направленных на укрепление института брака.

Президент также выразил обеспокоенность распространением «идеологии, подрывающей понятие семьи», отметив, что «ЛГБТ-пропаганда» представляет угрозу обществу.

«Мы не позволим уничтожить наши ценности и традиции, мы будем бороться с этой опасностью, как с любым другим вызовом», — подчеркнул он.

Президент отметил, что Турция продолжит вести политику, направленную на защиту молодежи.

«Мы разрабатываем новые инициативы, которые помогут сохранить здоровье и сознание наших детей от внешнего влияния. Никто не должен оставаться без поддержки», — заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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