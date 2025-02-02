ПОЛИТИКА
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«Будут нежно махать хвостиком»: Путин о Европе при Трампе
Российский президент рассказал, как сложатся теперь отношения ЕС и США, а также прокомментировал памятные мероприятия в Освенциме
«Будут нежно махать хвостиком»: Путин о Европе при Трампе
Фото: kremlin.ru / Others
2 февраля 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин в интервью российскому телеведущему Павлу Зарубину высказался о будущем отношений между Европой и США, а также об отсутствии российских представителей на мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Освенцима.

По словам Путина, с приходом Дональда Трампа европейские лидеры быстро адаптируются к новой реальности. «Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — заявил он, добавив, что и при Джо Байдене европейские элиты «с удовольствием выполняли любые приказы Вашингтона».

Президент России также отметил, что нынешние европейские лидеры значительно уступают в масштабе политикам прошлых лет. Он вспомнил таких деятелей, как Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Вилли Брандт и Гельмут Коль, подчеркнув, что они обладали независимостью и мужеством отстаивать собственные взгляды, чего, по его мнению, не хватает современным политикам.

Комментируя решение не приглашать Россию на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, Путин назвал это «странной и позорной вещью». Он подчеркнул, что, несмотря на разногласия с Западом, организаторы могли бы поступить тоньше и пригласить, например, родственников советских ветеранов, участвовавших в освобождении концлагеря.

Памятные мероприятия на годовщину события прошли 27 января в польском городе Освенцим (нем. Аушвиц). Среди присутствовавших лидеров были канцлер ФРГ Олаф Шольц, британский король Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский. Представителей Москвы на мероприятие не приглашают после начала российско-украинской войны. Спикер МИД России Мария Захарова посетовала, что прежде мероприятия в Освенциме объединяли страны, но «все в одну секунду было стерто» действиями западных держав.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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