В результате ракетной атаки по Полтаве погибли 14 человек

Количество погибших после попадания ракеты в жилой дом в Полтаве увеличилось до 14 человек, среди них двое детей, сообщили ГСЧС Украины. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российская ракета повредила линии электропередач, без света остались 165 знаний. Из поврежденного 5-этажного здания эвакуировали 22 человек, 17 из них получили ранения. #Украина #Полтава #ракета #атака #удар #ГСЧС #МВД