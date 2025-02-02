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Турция отвергает план Трампа по депортации палестинцев
Министр Фидан в ходе пресс-конференции с катарским коллегой в Дохе изложил решительное неприятие Анкарой плана по переселению жителей Газы на какие бы то ни было другие земли
Турция отвергает план Трампа по депортации палестинцев
Фото: МИД Турции / Others
2 февраля 2025 г.

Турция против выселения палестинцев из Газы и готова принять освобожденных заключенных Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решительно выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из Газы в другие страны. Глава турецкого МИД назвал такой подход «бесчеловечным».

Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани в Дохе, Фидан подчеркнул, что подобная инициатива противоречит нормам международного гуманитарного права и требует всеобщего осуждения. Он также выразил поддержку декларации в защиту палестинского населения, принятой накануне в Каире.

Кроме того, глава турецкой дипломатии сообщил, что Анкара готова принять часть палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС.

«Наш президент заявил, что мы готовы принять некоторых освобожденных палестинцев, чтобы поддержать соглашение. Турция вместе с другими странами внесет свой вклад в то, чтобы перемирие продолжало действовать», — сказал Фидан.

Визит главы турецкого МИД в Катар начался в воскресенье и ожидается, что продлится еще два дня

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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