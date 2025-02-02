Временный президент Сирии Ахмед аш-Шара в воскресенье провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Это первый зарубежный визит сирийского лидера после прихода к власти в результате свержения режима династии Асадов 8 декабря 2024 года.

Как сообщает саудовское агентство SPA, встреча состоялась в Эр-Рияде, однако детали переговоров не раскрываются. Аш-Шара прибыл в королевство вместе с главой МИД Сирии Эсаадом аш-Шейбани.

Саудовская Аравия рассматривается новым сирийским руководством как один из ключевых партнеров в восстановлении разрушенной войной страны. В декабрьском интервью телеканалу Al Arabiya аш-Шара заявил, что Саудовская Аравия «безусловно сыграет важную роль» в будущем Сирии и обозначил «большие инвестиционные возможности».

Эксперты отмечают, что ослабление влияния Ирана в Сирии и прекращение контрабанды наркотиков через территорию страны соответствуют стратегическим интересам Эр-Рияда.

Кроме того, саудовский министр иностранных дел Фейсал бин Фархан во время недавнего визита в Дамаск пообещал содействовать снятию международных санкций против Сирии.

Санкции были введены еще в 1979 году, когда Госдеп США объявил Сирию «государством-спонсором терроризма». Вашингтон и другие западные державы значительно усилили их, когда свергнутый и бежавший в Россию Башар Асад жестоко подавил антиправительственные протесты в 2011 году и развязал кровавую гражданскую войну. Число жертв конфликта, включая как гражданских лиц, так и комбатантов, оценивается, по разным данным, в диапазоне от 350 тыс. до более чем 600 тыс. человек.