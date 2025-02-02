Израильская армия продолжает агрессивную военную кампанию в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу, разрушая жилые здания и гражданскую инфраструктуру. По данным агентства Wafa, израильские военные подорвали около 20 зданий на восточной стороне лагеря после их минирования.

Главный правительственный госпиталь Дженина также пострадал от взрывов, сообщил руководитель медучреждения Висам Бакер. В городе фиксируется острая нехватка воды, так как израильские силы повредили водопроводные сети, из-за чего около 35% населения лишены доступа к воде.

За 13 дней военной операции в Дженине погибли 25 палестинцев, включая 73-летнего Валид Лаллуха, которого застрелили в воскресенье.

Кроме того, сообщается, что израильские поселенцы устроили поджог мечети в арабской общине аль-Млихат под Арихой (Иерихоном), использовав горючие вещества. Хасан Млейхат, глава местной организации Аль-Байдар, сообщил, что здание полностью сгорело.

Министерство иностранных дел Палестины осудило усиление атак израильских военных и поселенцев на мирное население Западного берега. В заявлении ведомства говорится, что Израиль несет полную ответственность за эскалацию насилия и срыв усилий по установлению перемирия.