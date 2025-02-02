Германия отвергла требование президента США Дональда Трампа повысить военные расходы НАТО до 5% ВВП, назвав эту цель нереалистичной и ненужной.

Министр обороны Борис Писториус в интервью Tagesspiegel заявил, что 5% ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета. «Это почти каждый второй евро, который тратит правительство, около 230 млрд евро, — сказал он. — Мы не смогли бы справиться с этой задачей».

По словам Писториуса, Германия готова тратить больше на оборону, но главное — выполнение согласованных целей НАТО, а не погоня за конкретными цифрами. Он подчеркнул, что в этом году ожидаются ключевые решения альянса, которые определят оборонные обязательства на следующее десятилетие.

Вопрос осложняется политической ситуацией: после распада коалиционного правительства в ноябре Германия готовится к досрочным выборам 23 февраля, а новый бюджет на 2025 год пока не утвержден. Это ставит под угрозу долгосрочные военные расходы страны.

Берлин недавно достиг целевого уровня НАТО в 2% ВВП на оборону, увеличив расходы до 2,12% благодаря специальному фонду в 100 млрд евро, созданному после вторжения России в Украину. Однако фонд иссякнет уже к 2027 году, и властям придется искать новые источники финансирования военной программы.

Первым государством — членом НАТО, ответившим на призыв Трампа об увеличении расходов на оборону стала Литва. На заседании литовского Государственного совета обороны было объявлено о целевой планке на уровне 5-6% в наступившем году. До сих пор рекордные расходы среди стран НАТО декларировала Польша, чей военный бюджет в 2024 году был доведен до 4,7% ВВП.