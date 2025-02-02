Российское медиа Meduza и немецкое PR-агентство Lure 2 февраля извинились за рекламную кампанию, в которой использовались фотографии жертв российско-украинской войны.

Одним из изображений стало фото Ярослава Базилевича, потерявшего всю семью в результате российского ракетного удара по жилому дому во Львове 4 сентября 2023 года. Тогда погибли его 7-летняя дочь Эмилия, 18-летняя Дарина, 21-летняя Ярина и жена Евгения, 43 лет. Фото с их похорон, наряду с другими снимками жертв войны, использовалось в рекламном ролике кампании, который впоследствии был удален.

Базилевич заявил Kyiv Independent, что изображения были использованы без его разрешения, назвав это «недопустимым». В ответ на критику Meduza опубликовала извинения, утверждая, что «видео было выбрано с тщательной осторожностью и в полном соответствии с юридическими требованиями», но признала, что допущена ошибка, так как согласие пострадавших не было получено.

PR-агентство Lure, которое разработало кампанию вместе с Meduza, также принесло извинения, заявив, что их намерением было «выразить солидарность с Украиной и поддержать независимую журналистику». Кампания была удалена с сайта агентства.

Украинские официальные лица резко осудили использование кадров, которые в том числе транслировались в кинотеатрах в Германии и на уличных носителях. МИД Украины назвал кампанию «позорной эксплуатацией трагедии» и потребовало немедленного удаления контента со всех платформ.

Meduza заявила, что кампания была разработана агентством Lure на безвозмездной основе, но не раскрыла источники ее финансирования. Первоначально планировалось расширить кампанию на цифровые и печатные медиа, а также провести мероприятия в Берлине, Лондоне, Париже и Нью-Йорке.