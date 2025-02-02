Помощник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что предложение Вашингтона провести выборы после соглашения о прекращении огня с Россией выглядит как «провальный план», если в нем нет дополнительных мер по сдерживанию Москвы.

Советник Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг сообщил Reuters, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, уже к концу года, особенно если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией.

«Если его план сводится только к прекращению огня и выборам, то он обречен на провал – Путин не испугается таких шагов», – заявил представитель Офиса президента Украины Дмитрий Литвин. Киев неоднократно подчеркивал, что не рассматривает перемирие без гарантий безопасности, исключающих новую агрессию.

Литвин отметил, что Украине необходим более детальный подход со стороны партнеров. По его словам, Трамп в своих встречах с Зеленским «глубоко и взвешенно» обсуждал, какие меры действительно могут заставить Москву отступить, и теперь важно как можно скорее приступить к «реальной работе над конкретным планом» завершения войны.