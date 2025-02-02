Лидер «Хезболлы» Наим Кассем сообщил, что бывший глава группировки Хасан Насралла, погибший в результате израильского авиаудара в сентябре 2024 года, будет похоронен 23 февраля.

Насралла возглавлял «Хезболлу» более 30 лет и был убит 27 сентября во время серии атак Израиля на позиции группировки в южных районах Бейрута. Его преемник заявил, что сложные обстоятельства вынудили провести временное захоронение, но теперь организация приняла решение устроить «торжественные похороны» с массовым присутствием.

На церемонии также будет перезахоронен Хашем Сафиеддин, высокопоставленный командир «Хезболлы», погибший через неделю после Насраллы. Впервые Кассем подтвердил, что Сафиеддин должен был стать новым генеральным секретарем, однако был убит до официального объявления.

Боевые действия между «Хезболлой» и Израилем прекратились после перемирия, заключенного в ноябре, однако израильская авиация продолжает наносить удары по территории Ливана, обвиняя группировку в нарушении соглашения. «Хезболла» заявляет, что ответственность за инциденты лежит на Израиле, и призывает внешних гарантов – США и Францию – обязать его соблюдать условия договора.