Алжир не пойдет на нормализацию с Израилем до создания независимого Палестинского государства, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун в интервью L'Opinion.

«Не может быть нормализации с Израилем без создания Палестинского государства», — подчеркнул он. На вопрос о возможных отношениях с Тель-Авивом после урегулирования палестинского вопроса Теббун ответил: «Разумеется, когда этот день настанет».

Президент Алжира неоднократно выражал полную поддержку палестинскому делу, называя его «священной целью».

Тем временем израильская армия продолжает агрессивную военную кампанию в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу, разрушая жилые здания и гражданскую инфраструктуру. По данным агентства Wafa, израильские военные подорвали около 20 зданий на восточной стороне лагеря после их минирования.

Главный правительственный госпиталь Дженина также пострадал от взрывов, сообщил руководитель медучреждения Висам Бакер. В городе фиксируется острая нехватка воды, так как израильские силы повредили водопроводные сети, из-за чего около 35% населения лишены доступа к воде.

За 13 дней военной операции в Дженине погибли 25 палестинцев, включая 73-летнего Валид Лаллуха, которого застрелили в воскресенье.