Министр иностранных дел Египта Бедир Абдулати 4 февраля прибудет в Турцию с официальным визитом. В Анкаре он встретится с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, чтобы обсудить весь спектр двусторонних отношений, подготовку к заседанию Высшего стратегического совета (YDSK), запланированному на 2026 год, а также актуальные региональные вопросы, включая ситуацию в Газе, Сирии, Ливии, регионе Африканского Рога и в зоне Сахеля.

Фидан и Абдулати поддерживают активные дипломатические контакты. Последний раз они встречались 12 января в Эр-Рияде на полях конференции по Сирии. До этого, 18 декабря 2024 года, глава турецкого МИД посещал Каир для участия в заседании Совета министров иностранных дел D-8.

Во время предстоящих переговоров стороны подчеркнут важность 2025 года, который станет столетием установления дипломатических отношений между Турцией и Египтом. Ожидается, что стороны подтвердят намерение вывести двусторонние связи на новый уровень, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству. В рамках достижения целевого уровня товарооборота в 15 млрд долларов будет обсуждаться расширение инвестиций и торговых возможностей.

В центре внимания окажется ситуация в Газе. Турция и Египет продолжат координацию усилий по восстановлению сектора, обеспечению его управления Палестинской автономией и продвижению решения о создании двух государств. Кроме того, будет подтверждена приверженность двух стран тесному сотрудничеству в доставке гуманитарной помощи.

Ожидается, что Фидан и Абдулати затронут также сирийский вопрос. Будет подчеркнута необходимость обеспечения стабильности в стране, развития контактов с новой администрацией и совместных усилий в борьбе с террористическими организациями, включая PKK/YPG и ДАЕШ. В рамках переговоров стороны также обсудят возможные шаги, которые могут предпринять Турция и Египет для укрепления регионального мира и безопасности.

Отношения между Анкарой и Каиром в последние годы демонстрируют значительный прогресс. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир 14 февраля 2024 года и ответный визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Анкару 4 сентября 2024 года стали важными вехами в развитии двусторонних отношений.

В 2024 году лидеры двух стран встречались трижды, включая переговоры 19 декабря в Каире в рамках председательства Египта в D-8. Эти контакты подтвердили политическую волю обеих сторон к расширению сотрудничества.

Турция и Египет продолжают укреплять взаимодействие в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, культуру, образование и туризм. Динамичное развитие двусторонних отношений не только способствует экономическому росту, но и укрепляет мир и стабильность в регионе.