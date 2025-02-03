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Израиль снова угрожает Ливану
Израиль не допустит запусков дронов с юга Ливана, а «Хезболле» грозит жесткий ответ, заявил министр обороны Исраэль Кац
Израиль снова угрожает Ливану
Исраэль Кац. / Фото: Reuters
3 февраля 2025 г.

Израиль не допустит запуска беспилотников с территории Ливана, заявил министр обороны Исраэль Кац.

Как сообщает «Исраэль хайом», Кац предупредил генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема, что тот «заплатит очень высокую цену», если БПЛА будут запускаться с юга Ливана.

«Я хочу послать четкое сообщение «Хезболле» и ливанскому правительству: Израиль не допустит запуска беспилотников с территории Ливана. Либо не будет беспилотников, либо не будет «Хезболлы», — подчеркнул он.

Накануне, 31 января, израильская армия заявила, что обнаружила «подозрительное воздушное судно» вблизи границы с Ливаном. Подробности инцидента пока не раскрываются, ведется расследование.

«Хезболла» не делала никаких заявлений по этому поводу.

Согласно соглашению о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, израильские войска обязаны были покинуть юг Ливана в течение 60 дней. Однако Израиль заявил, что ливанская армия «не полностью разместилась» в регионе, и продлил срок оккупации до 18 февраля.

Ливанская армия уже десять дней не может войти в Айтарун, так как израильские силы перекрыли дороги военной техникой. Сейчас ведутся работы по разблокировке путей и обеспечению безопасности. До полного вывода войск гражданским лицам запрещено возвращаться в населенный пункт.

Ранее израильская армия заявила, что нанесла авиаудары по военным объектам движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Кроме того, атаке подверглись «объекты инфраструктуры на сирийско-ливанской границе, используемые для контрабанды оружия», говорится в сообщении израильских военных.

Обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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