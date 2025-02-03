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Панама отказалась от Китая
Панама не станет продлевать соглашение с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», заявил президент Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио
Панама отказалась от Китая
Марко Рубио в Панаме / Фото: Reuters
3 февраля 2025 г.

Панама не будет продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь», сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», — заявил Мулино, слова которого передает PBS News.

Он подчеркнул, что Рубио не угрожал Панаме применением силы или возвращением Панамского канала под контроль США, но напомнил о заявлении президента Дональда Трампа, который ранее утверждал, что присутствие Китая в регионе нарушает договор о передаче канала Панаме в 1999 году.

Спустя несколько часов после заявления Мулино Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных.

Ранее Мулино обратился в Совет Безопасности ООН и к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу, заявив о нарушении Устава ООН президентом США.

В письме Мулино ссылается на статьи Устава ООН, запрещающие угрозу или применение силы против территориальной целостности или политической независимости государств-членов. Президент Панамы подчеркнул, что заявления Трампа противоречат целям ООН и могут быть расценены как угроза.

«Один пояс — один путь» — глобальная инициатива Китая по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. К 2023 году к ней присоединились 149 стран. Панама подписала меморандум в 2017 году, соглашение продлевается раз в три года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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