ПОЛИТИКА
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Около 100 жителей Газы эвакуировали в Египет для получения медицинской помощи
98 палестинцев из Газы, в основном детей и больных раком взрослых, эвакуировали для лечения в Египет. Это стало возможным после 1 февраля, когда вновь открылся контрольно-пропускной пункт Рафах, закрытый 8 месяцев. Сообщается, что под наблюдением ВОЗ ежедневно на лечение в Египет будут эвакуировать еще по 50 палестинцев.
Около 100 жителей Газы эвакуировали в Египет для получения медицинской помощи / Others
3 февраля 2025 г.
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