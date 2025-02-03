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Украина ударила по НПЗ в Волгограде
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, вызвав пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров
Украина ударила по НПЗ в Волгограде
НПЗ в Волгограде подвергся атаке дронов / Фото: Лукойл / Others
3 февраля 2025 г.

Украинские беспилотники в ночь на 3 февраля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, что привело к возгоранию, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, локальные пожары были оперативно потушены, пострадавших нет. Однако в ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением.

По данным Baza, атакованный НПЗ принадлежит «Лукойлу», после удара в нескольких районах Волгограда отключался свет.

Минобороны России заявило, что за ночь перехвачены 70 украинских дронов. Над Ростовской областью сбиты 27 беспилотников, над Волгоградской — 25, над Астраханской — 7, над Воронежской — 5, над Белгородской — 4, над Курской — 2.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разрушений и пострадавших нет. В Астраханской области, по данным губернатора Игоря Бабушкина, дроны пытались атаковать топливно-энергетические комплексы, а под Астраханью был удар по газоперерабатывающему заводу.

Ночью в шести аэропортах вводились временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Ограничения коснулись аэропортов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. К утру запреты сняли, но позже временно закрылись аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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