Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала в Сирии одного из предполагаемых главарей YPG (сирийского крыла PKK) Махмуда Агджу, известного под кодовым именем «Азад».

По данным турецких силовых структур, Агджа с 2015 года организовывал теракты в Турции и входил в список приоритетных целей MİT.

Боевик был нейтрализован в районе Айн-аль-Араб (Кобани) в ходе точечной операции в одном из домов, где проходили собрания террористов.

Агджа вступил в YPG в 2006 году и был одним из ключевых организаторов атак в Турции и Сирии.

Он причастен к нападению на полицейский автомобиль в Шанлыурфе 29 августа 2015 года, в результате которого погибли двое полицейских.

10 августа 2016 года он организовал взрыв в Диярбакыре, где погибли 6 мирных жителей, а 17 человек, включая 9 полицейских, получили ранения.

Самая масштабная атака, связанная с Агджей, произошла 10 декабря 2016 года в Бешикташе (Стамбул). Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля и нападения смертника погибли 47 человек, из которых 40 сотрудников полиции. Еще 242 человека получили ранения.

Он также спланировал атаку на сирийской границе в Акчакале 8 января 2022 года, где погибли трое турецких военных.

Последним терактом, в котором участвовал боевик, стал подрыв заминированного грузовика у КПП в Аазазе 7 августа 2024 года, направленный против бойцов Сирийской национальной армии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что с 1984 года от рук РКК погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.