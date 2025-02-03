Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке рейсов Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок, ссылаясь на угрозы безопасности. В пресс-службе AZAL пояснили, что в последние недели Россия периодически закрывает воздушное пространство над Астраханью, что создает риски для пассажирских авиаперелетов.

Ночью 3 февраля аэропорты Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно вводили ограничения на полеты на фоне атаки украинских беспилотников. Власти Астраханской области заявили, что дроны пытались атаковать топливно-энергетические комплексы.

В Azerbaijan Airlines заверили, что пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, будут предложены полные возвраты или обмен билетов. В компании подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и своевременно информируют пассажиров о возможных изменениях.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился при вынужденной посадке в Актау. В катастрофе погибли 38 человек. По данным Euronews и Reuters, причиной крушения стала российская система ПВО.

Официальные причины трагедии все еще не объявлены, однако после катастрофы президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, назвав случившееся «трагическим инцидентом». Алиев в ответ заявил, что Россия «должна признать свою вину».

На фоне этого инцидента несколько зарубежных авиакомпаний также отказались от полетов в Россию.