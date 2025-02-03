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Нетаньяху назвал Трампа «лучшим другом Израиля»
Премьер Израиля прибыл в Вашингтон, став первым зарубежным гостем нового президента США
Нетаньяху назвал Трампа «лучшим другом Израиля»
фото: Reuters / Reuters
3 февраля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 февраля прибыл в Вашингтон — он стал первым иностранным гостем президента США Дональда Трампа. Израильский премьер назвал Трампа «лучшим другом Израиля» в Белом доме.

Лидеры двух стран готовятся к ключевой встрече, на которой, как ожидается, обсудят важнейшие вопросы, касающиеся Ближнего Востока — продолжения войны в Газе и ликвидации иранской ядерной программы.

В течение первого срока Трампа республиканец обеспечил несколько дипломатических побед для Нетаньяху — так, в 2019 году США признали израильскую оккупацию Голанских высот, перенесли американское посольство в Иерусалим и поддержали «‎Авраамические соглашения»‎ по нормализации отношений Израиля с такими арабскими странами, как Бахрейн, Марокко и ОАЭ.

Недавно Трамп отдал распоряжение о возобновлении поставок американских бомб в Израиль, которые были приостановлены при президенте Джо Байдене. Кроме того, как пишет Axios, Нетаньяху планирует продолжить вторжение в Газе и не продлевать перемирие — для этого ему понадобится разрешение Трампа. Именно это и станет главной целью визита, отмечает портал.

Споры Трампа и Нетаньяху

Несмотря на долгосрочные союзнические отношения, Нетаньяху и Трамп имеют различные приоритеты на предстоящих переговорах. Республиканский президент стремится к миру на Ближнем Востоке с целью расширения Авраамических соглашений.

Как пишет Guardian, Трамп надеется включить Саудовскую Аравию в этот процесс и заставить королевство признать Израиль. Однако Эр-Рияд ясно дал понять, что дальнейший прогресс зависит от создания палестинского государства: без Палестины Саудовская Аравия не будет признавать Израиль или устанавливать с ним контакты.

Кроме Газы, обсуждения, вероятно, будут охватывать вопросы будущего управления Газой и стратегии по Ирану. Переговоры Нетаньяху считаются ключевыми для формирования дальнейшей стратегии Израиля в Газе.

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