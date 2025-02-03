Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара прибудет в Анкару 4 февраля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Переговоры, которые состоятся в Президентском комплексе, охватят все аспекты текущей ситуации в Сирии. Основное внимание будет уделено вопросам экономического восстановления, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в стране.

Стороны также обсудят возможные совместные шаги для поддержки переходного правительства Сирии и оказания помощи сирийскому народу на международных площадках.

Анкара считает, что визит Ахмеда аш-Шара и его делегации укрепит двусторонние связи между Турцией и Сирией, которые начали восстанавливаться после достижения сирийским народом свободы.