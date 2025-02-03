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Президент Сирии прибудет в Анкару
4 февраля в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара для обсуждения двустороннего сотрудничества
Президент Сирии прибудет в Анкару
Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters
3 февраля 2025 г.

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара прибудет в Анкару 4 февраля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Переговоры, которые состоятся в Президентском комплексе, охватят все аспекты текущей ситуации в Сирии. Основное внимание будет уделено вопросам экономического восстановления, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в стране.

Стороны также обсудят возможные совместные шаги для поддержки переходного правительства Сирии и оказания помощи сирийскому народу на международных площадках.

Анкара считает, что визит Ахмеда аш-Шара и его делегации укрепит двусторонние связи между Турцией и Сирией, которые начали восстанавливаться после достижения сирийским народом свободы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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