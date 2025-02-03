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Президент Эрдоган: Турция не оставит детей наедине с угрозами интернета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил о решимости правительства бороться с наркоторговлей и цифровой зависимостью среди молодежи
Президент Эрдоган: Турция не оставит детей наедине с угрозами интернета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA
3 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия образовательного комплекса Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi в стамбульском районе Эсенюрт. В своей речи он затронул вопросы защиты молодежи и школьного образования.

Глава государства подчеркнул важность уважения к учителям: «В нашей культуре на учителя не поднимают руку, напротив — ее целуют в знак почтения», — заявил он. Эрдоган напомнил, что правительство приняло меры для защиты педагогов, увеличив наказания за преступления против них.

Отдельное внимание он уделил борьбе с вредными привычками среди молодежи: «Мы будем защищать наших детей от табака, алкоголя и наркотиков. Не давайте этим зависимостям шанса», — подчеркнул он, пообещав жесткие меры против наркоторговцев.

Еще одной угрозой, по словам турецкого лидера, стала цифровая зависимость.

«Мы рассматриваем возможность введения возрастных ограничений и новых регуляций. Мы не оставим детей один на один с угрозами интернета», — заявил Эрдоган, добавив, что власти готовят новые меры для защиты молодежи в цифровой среде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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