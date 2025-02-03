ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Россия атаковала Херсон
В результате российских атак по Херсонской области за сутки один человек погиб, 13 получили ранения, среди них двое детей
Россия атаковала Херсон
Фото: Херсонская ОВА / Others
3 февраля 2025 г.

Один человек погиб, не менее 13 получили ранения в результате ударов российской армии по Херсонской области за минувшие сутки, сообщили в военной администрации региона. Среди пострадавших двое детей.

По данным местных властей, удары пришлись по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Повреждены четыре многоэтажных дома и 21 частный дом.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российский беспилотник атаковал маршрутное такси в Херсоне, ранения получили пять человек, включая 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку.

Прокудин опубликовал видео с последствиями удара по жилому сектору в центре Херсона. На кадрах видны разрушенный дом и сгоревший автомобиль. По его словам, пострадали две женщины, одну из которых доставали из-под завалов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us