Один человек погиб, не менее 13 получили ранения в результате ударов российской армии по Херсонской области за минувшие сутки, сообщили в военной администрации региона. Среди пострадавших двое детей.

По данным местных властей, удары пришлись по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Повреждены четыре многоэтажных дома и 21 частный дом.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российский беспилотник атаковал маршрутное такси в Херсоне, ранения получили пять человек, включая 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку.

Прокудин опубликовал видео с последствиями удара по жилому сектору в центре Херсона. На кадрах видны разрушенный дом и сгоревший автомобиль. По его словам, пострадали две женщины, одну из которых доставали из-под завалов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.