Россия изучает возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии или ОАЭ, сообщает Reuters со ссылкой на два российских источника.

По их данным, в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны, но пока сохраняется «некоторое противодействие» этому плану. Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают тесные связи с США, что усложняет переговоры.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после инаугурации. Путин, в свою очередь, поблагодарил принца за посредничество в обмене заключенными между США и Россией.

Обе страны сохраняют нейтралитет в отношении войны в Украине, не вводя санкции против Москвы. ОАЭ выступали посредником при обмене пленными, а их лидеры поддерживают контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Саудовская Аравия и ОАЭ не входят в Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина.

В январе Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, заявив, что это «немедленно остановит войну». Тогда же он подтвердил желание встретиться с Путиным, чтобы положить конец конфликту.

3 февраля Трамп сообщил, что его администрация уже планирует переговоры с Россией и Украиной, но подробностей не раскрыл. Двумя днями ранее он заявил, что между Вашингтоном и Москвой идут «очень серьезные» обсуждения, но отказался уточнять детали.

Кремль, Саудовская Аравия и ОАЭ пока не комментируют возможные переговоры.