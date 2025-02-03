В США прошли демонстрации против иммиграционной политики президента Трампа

Тысячи людей в разных американских городах вышли на протесты против иммиграционной политики президента США Дональна Трампа. Большинство из них держали в руках мексиканские флаги как символ солидарности с мигрантами. О широкомасштабной борьбе с нелегальной миграцией Трамп заявил в день инаугурации – 20 января. Президент перенаправил военные ресурсы на поддержку безопасности границ и депортацию нелегалов, а также предоставил сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) более широкие полномочия.