ПОЛИТИКА
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В США прошли демонстрации против иммиграционной политики президента Трампа
Тысячи людей в разных американских городах вышли на протесты против иммиграционной политики президента США Дональна Трампа. Большинство из них держали в руках мексиканские флаги как символ солидарности с мигрантами. О широкомасштабной борьбе с нелегальной миграцией Трамп заявил в день инаугурации – 20 января. Президент перенаправил военные ресурсы на поддержку безопасности границ и депортацию нелегалов, а также предоставил сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) более широкие полномочия.
В США прошли демонстрации против иммиграционной политики президента Трампа / Others
3 февраля 2025 г.
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