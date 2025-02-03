Израиль, утверждающий, что его присутствие в Сирии носит временный характер, возводит две новые военные базы на оккупированных Голанских высотах, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки и анализ экспертов.

По данным WP, изображения подтверждают, что Израиль расширяет свое военное присутствие в регионе, несмотря на публичные заверения.

Спутниковые снимки фиксируют строительство двух военных объектов. Одна база уже окружена стенами, на ее территории находятся здания и техника. Вторая база расположена примерно в восьми километрах южнее.

Обе базы соединены новыми грунтовыми дорогами с остальной территорией Голанских высот, которые Израиль оккупировал в 1967 году. В нескольких километрах южнее первой базы обнаружена расчищенная территория, которую эксперты интерпретируют как возможное место для третьей базы.

Эксперт аналитической группы Contested Grounds Уильям Гудхайнд считает, что первая база предназначена для наблюдения, а вторая — для контроля региональных дорог. Он также не исключает, что на расчищенной территории начнется строительство третьего объекта.

Министр обороны новой сирийской администрации Мурхаф Абу Касра заявил, что израильская оккупация Голанских высот грубо нарушает права сирийского народа, и потребовал немедленного вывода войск.

«У Израиля были проблемы с Ираном, но мы избавили их от этой угрозы», — сказал он, подчеркнув незаконность израильского присутствия. По его словам, Тель-Авив может обеспечивать безопасность своих граждан без оккупации сирийских территорий.