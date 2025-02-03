Евросоюз рассматривает возможность пересмотра Конвенции ООН о статусе беженцев, которая запрещает высылать или возвращать просителей убежища в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность. Об этом сообщает The Times.

Конвенция была принята в 1951 году после Второй мировой войны и подписана 144 странами. Однако в последние годы ее положения вызывают все больше споров, поскольку европейские страны испытывают трудности из-за роста миграции, отмечает газета.

По данным The Times, в 2024 году страны ЕС получили более миллиона заявлений о предоставлении убежища. Масштабный приток мигрантов усилил позиции националистических и популистских партий, выступающих за ужесточение миграционной политики.

Газета приводит выдержки из дипломатического документа, подготовленного Польшей, который уже обсуждался на совещании министров внутренних дел ЕС. В документе говорится, что правительства недовольны ограничениями, накладываемыми Конвенцией, поскольку они позволяют применять депортацию беженцев только в исключительных случаях, что «не соответствует новым реалиям».

Кроме того, авторы документа утверждают, что возможности европейских стран по приему беженцев сильно ограничены, особенно когда часть мигрантов не стремится интегрироваться в общество.

«Необходимо более широко рассмотреть круг проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявления на предоставление международной защиты и соблюдению принципа невыдворения [беженцев], безусловно, требуют глубокого обсуждения», — цитирует документ The Times.

При этом из статьи неясно, как далеко зашли обсуждения, однако газета отмечает, что данный документ предваряет другие инициативы ЕС, направленные на ускорение депортации отказников, преступников и нелегальных мигрантов.