ПОЛИТИКА
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На оппозиционном митинге в Тбилиси арестовали не менее 20 человек
20 человек, включая лидера грузинской оппозиции, были арестованы во время антиправительственного митинга в Тбилиси. 2 февраля несколько тысяч протестующих попытались перекрыть дорогу в Тбилиси, но на место происшествия были мобилизованы сотни полицейских. Демонстрации продолжаются по всей стране с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС. С начала демонстраций в ноябре десятки протестующих были арестованы и им предъявлены уголовные обвинения.
На оппозиционном митинге в Тбилиси арестовали не менее 20 человек / Others
3 февраля 2025 г.
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