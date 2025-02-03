На оппозиционном митинге в Тбилиси арестовали не менее 20 человек

20 человек, включая лидера грузинской оппозиции, были арестованы во время антиправительственного митинга в Тбилиси. 2 февраля несколько тысяч протестующих попытались перекрыть дорогу в Тбилиси, но на место происшествия были мобилизованы сотни полицейских. Демонстрации продолжаются по всей стране с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС. С начала демонстраций в ноябре десятки протестующих были арестованы и им предъявлены уголовные обвинения.