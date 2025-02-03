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Взрыв в «Алых Парусах»
В Москве в жилом комплексе «Алые Паруса» взрывом убит Армен Саркисян, известный как Армен Горловский — создатель «Армянского батальона» и участник войны в Украине
Взрыв в «Алых Парусах»
Взрыв в «Алых Парусах» / Фото: Reuters
3 февраля 2025 г.

В Москве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» утром 3 февраля прогремел взрыв. В результате погиб Армен Саркисян, известный как Армен Горловский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Саркисян был президентом федерации бокса непризнанной «ДНР» и создателем «Армянского батальона» (АРБАТ), входящего в подконтрольную Минобороны ЧВК «Редут». Подразделение принимало участие в войне в Украине.

Украинские власти объявили его в розыск с 2014 года по обвинению в организации отрядов, нападавших на протестующих во время Майдана, а также в других преступлениях. Украинские СМИ называют его криминальным авторитетом.

По данным Baza, взрыв произошел в подъезде жилого комплекса. В результате пострадали не менее пяти человек, среди них охранники Саркисяна, включая сотрудника российских силовых структур из аннексированного Крыма.

Российские СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело. По их данным взрывное устройство могло быть заложено заранее. Первые сообщения называли произошедшее «хлопком», но позже в правоохранительных органах подтвердили, что это покушение.

РБК со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что основная версия — заказное убийство. Власти пока официально не называют заказчиков.

Напомним, что с 2014 года Саркисян был в международном розыске по обвинению в организации убийств в Киеве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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