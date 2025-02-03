Азербайджан намерен расширить свое присутствие на Ближнем Востоке, начав с участия в восстановлении Сирии. Об этом заявил депутат Хикмет Бабаоглу на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента Азербайджана).

«Азербайджан должен определить новые приоритеты во внешней политике в странах Востока», — подчеркнул парламентарий, добавив, что президент страны отметил необходимость совместного с «братской Турцией» участия в восстановлении Сирии.

По словам Бабаоглу, сегодня открываются новые перспективы для развития отношений Азербайджана как с Сирией, так и с другими странами Ближнего Востока.

Заявление прозвучало на фоне активизации азербайджано-сирийских отношений. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов объявил о скором возобновлении работы посольства в Дамаске, прерванной в 2012 году.

В качестве первого шага Баку уже направил в сирийский Идлиб через территорию Грузии и Турции колонну из десяти фур с 200 тоннами продовольственной помощи.