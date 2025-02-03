Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о серьезности намерений администрации президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии. По словам Вэнса, американского лидера не беспокоит реакция Европы.

«Это действительно важно для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы, русские, и, честно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», — заявил Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Трамп «не заботится о том, что кричат на нас европейцы. Он заботится о том, чтобы поставить интересы граждан Америки на первое место».

Вэнс также утверждает, что 55 тыс. жителей острова «недовольны датским правлением»: «У них есть отличные природные ресурсы. У них невероятно богатая страна, которую датчане не позволяют им развивать и исследовать».

Однако недавние опросы опровергают заявления Вэнса: согласно опросу социологической компании Verian, 85% населения Гренландии выступает против присоединения к США. Критики отмечают, что интерес Трампа к острову связан не столько с безопасностью, сколько с неразработанными месторождениями полезных ископаемых, нефти и газа.

Трамп уже ранее угрожал военными действиями для захвата территории, а также делал провокационные заявления о приобретении других иностранных территорий, включая Панамский канал и Канаду. Дания пока официально не ответила на последние комментарии Вэнса, но ранее датские лидеры категорически отвергали любые обсуждения продажи или передачи Гренландии США.